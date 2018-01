Stephen Curry y los Warriors continúan liderando las ventas de la NBA

NUEVA YORK - La NBA anunció que Stephen Curry y los Golden State Warriors permanecen en el primer lugar en las listas de ventas de mercancia de la NBA.

Los resultados se basan en las ventas de NBAStore.com desde octubre del 2017 hasta diciembre del 2017.

Los cinco mejores jugadores que siguen a Curry son LeBron James (Nº 2) de los Cavaliers de Cleveland, Kevin Durant (Nº 3) de los Warriors, Giannis Antetokounmpo (Nº 4) de los Milwaukee Bucks y Kristaps Porzingis de los New York Knicks (Nº 5).

Los Warriors son seguidos por los Cavaliers en el No. 2, los Philadelphia 76ers en el No. 3, Los Angeles Lakers en el No. 4 y los Knicks en el No. 5 en la lista de mercancía del equipo.

Puntos destacados adicionales:

Antetokounmpo (No. 4) gana su más alto ranking.

Embiid (N º 6) y Simmons (N º 8) de los 76ers, así como la Lonzo Ball de los Lakers (N º 11) hacen su debut en la lista.

Los 76ers ocupan el tercer lugar en la lista de mercancía del equipo por primera vez desde la temporada 2003-04 de la NBA.

Las 15 camisetas más populares:

1. Stephen Curry, Golden State Warriors

2. LeBron James, Cleveland Cavaliers

3. Kevin Durant, Golden State Warriors

4. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

5. Kristaps Porzingis, New York Knicks

6. Joel Embiid, Philadelphia 76ers

7. Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder

8. Ben Simmons, Philadelphia 76ers

9. Kawhi Leonard, San Antonio Spurs

10. James Harden, Houston Rockets

11. Lonzo Ball, Los Angeles Lakers



12. Kyrie Irving, Boston Celtics

13. Klay Thompson, Golden State Warriors

14. Damian Lillard, Portland Trail Blazers

15. Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves

Las 10 mercancías más populares por equipo:

1. Golden State Warriors

2. Cleveland Cavaliers

3. Philadelphia 76ers

4. Los Angeles Lakers

5. New York Knicks

6. Milwaukee Bucks

7. Boston Celtics

8. San Antonio Spurs

9. Chicago Bulls

10. Oklahoma City Thunder