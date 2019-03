Michael Jordan sería el máximo anotador de la NBA pero…

Jordan anotó 32,292 puntos en 15 temporadas en la NBA mientras que LeBron ya suma 32,311 en 16 campañas. Cabe recordar que el actual jugador de los Lakers no cursó la universidad como sí lo hizo Michael y comenzó su andar en las duelas a los 19 años, y al menos le quedan cinco temporadas más al contar con 34 años.

LeBron James quizá no hubiera rebasado a Michael Jordan y estaría todavía lejos de alcanzar a Kobe Bryant si el ex jugador de Chicago Bulls y Washington Wizards no hubiera hecho pausas en su carrera.