LeBron James desmintió los rumores de su supuesta partida a los Golden State Warriors

LeBron James silenció los rumores que lo colocaron en el equipo de los Golden State Warriors junto a Steph Curry y Kevin Durant en el verano de este año. El 'Rey' de Cleveland aseguró que al día de hoy está más que comprometido con su actual equipo.



"Es una tontería”, confesó el número 23 de los Cavs a la salida de un entrenamiento. “Se me hace una falta de respeto por lo que estoy tratando de conseguir aquí [en Cleveland]. Es una falta de respeto para mis compañeros y los entrenadores".



Los rumores se propagaron luego de que ESPN informara que James se reuniría este verano con los Warriors para platicar sobre su potencial fichaje con los actuales campeones de la NBA. Sin embargo, LeBron no podía estar más comprometido con su equipo.



"Mi única prioridad por el momento es tratar de averiguar cómo ser un equipo que pueda ganar el campeonato en los próximos meses. Si no sale de mi boca, entonces no es cierto. No me importa si lo que escuchan proviene de gente cercana a mí. Si yo no lo digo, no es cierto".