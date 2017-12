LaVar Ball lanza una liga para que los jugadores brinquen la universidad

El polémico padre de Lonzo Ball, dijo que está comenzando una liga de baloncesto para los graduados de secundaria que no quieren asistir a la universidad antes de buscar una carrera en la NBA.

Ball dice que su Junior Basketball Association estará completamente financiada por Big Baller Brand y busca 80 jugadores para completar 10 equipos que espera jugar en las arenas de la NBA en Los Ángeles, Dallas, Atlanta y Nueva York.

"Conseguir estos jugadores será fácil", dijo Ball. "Esto les está dando a los muchachos la oportunidad de comenzar su carrera de manera excelente, para ser vistos por caza talentos pro y les pagaremos porque alguien tiene que pagarle a estos chicos".

Las reglas de la NBA dicen que un jugador debe esperar un año después de que se gradúen antes de que puedan ser elegidos en el draft de la NBA, lo que ha llevado a muchos jugadores a ir a la universidad solo una temporada antes de sacar el máximo provecho de la NBA.



Mientras que las universidades obtienen millones de dólares de los derechos de televisión de baloncesto, los jugadores solo reciben matrículas y becas de universidades bajo las reglas de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA).

Ball dice que el mejor jugador de su liga ganaría $10,000 al mes y que el jugador de menor rango ganaría $3,000 al mes mientras muestra sus habilidades para los cazatalentos de la NBA.

"Los chicos que soolo van por un año, no deberían estar allí con la NCAA tratando de mantenerlos como rehenes, no les permiten quedarse con la camiseta que usan mientras venden réplicas de ellos en las tiendas", dijo Ball. "Entonces nuestro hombre no va a ir a Florida State por un año. Va a venir a nuestra liga".



Ball dice que el logo de la liga es su hijo, el guardia de Los Angeles Lakers Lonzo Ball, quien jugó un año en la Universidad de California, Los Angeles.

La liga no incluirá a LiAngelo y LaMelo Ball, que han firmado con un club lituano.

Los jugadores usarán uniformes y zapatos con la marca Big Baller.