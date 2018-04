Zlatan no jugará el Mundial: lo confirmó el técnico de Suecia

Se acabaron los rumores y México respira, Ibrahimovic no entra en los planes de Janne Anderson para la Copa del Mundo.

Zlatan no jugará el Mundial: lo confirmó el técnico de Suecia

Zlatan no jugará el Mundial: lo confirmó el técnico de Suecia Univisiondeportes.com

Mucho se ha hablado de la posibilidad que el delantero Zlatan Ibrahimovic regrese a la selección de Suecia para disputar el Mundial de Rusia 2018, luego que renunció a representar a su país por no lograr clasificar a la Eurocopa de Francia 2016.

En los últimos meses dejó Inglaterra y volvió al fútbol, llegó a la MLS de los Estados Unidos con el L.A. Galaxy, equipo que le ha brindado minutos y con el que ha marcado tres goles.



¿Que Zlatan va al Mundial? Parece que todo fue una estrategia de publicidad Univision 0 Compartir

El espigado delantero fue entrevistado recientemente en la TV estadounidense por Jimmy Kimmel, en la que el futbolista del Galaxy se volvió a postular: "Voy a estar en el Mundial y es todo lo que te puedo decir. Además, tú sabes que un Mundial no es lo mismo sin mí".

Antes, el técnico de la selección de Suecia Janne Anderson, había dejado entrever que sí era posible el regreso del goleador, al mencionar que Zlatan tenía las puertas abiertas pero nunca de había comunicado con él.

Pero todo cambió y en una reciente entrevista publicada por el sitio Fotbollskanalen queda clara la decisión del seleccionador.

Al ser consultado acerca de haber tenido contacto o haber recibido alguna llamada del Zlatan, respondió: “No, él no ha hecho eso”.



publicidad

Se ha especulado de un acuerdo con una casa de apuesta y una prohibición de FIFA impediría su participación en el Mundial, algo que el mismo jugador se encargó de aclarar.



Finalmente, el seleccionador de Suecia Janne Anderson habló de las posibilidades que tiene de tenerlo entre sus planes para la cita mundialista.

“No, definitivamente no. Porque él ha dicho que no. Los otros que han dicho que no tampoco están incluidos. Aquellos que están incluidos son aquellos que han dicho sí y que quieren unirse, así de claro”, soltó tajantemente.

Las selecciones de México, Alemania, Corea del Sur y Suecia comparten el grupo F de la Copa del Mundo.