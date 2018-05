Will Smith y Nicky Jam interpretarán la canción oficial del Mundial

Nicky Jam y Will Smith se encuentran grabando la canción oficial del Mundial de Rusia 2018.

Nicky Jam y Will Smith se encuentran grabando la canción oficial del Mundial de Rusia 2018. Instagram @willsmith

A 23 días de que comience la Copa del Mundo de Rusia 2018, por fin conocemos quienes estarán encargados de poner a bailar al planeta entero durante el torneo de fútbol más importante del orbe.

El célebre actor estadounidense y cantante de rap Will Smith interpretará junto al famoso regueteonero colombiano Nicky Jam y la cantante albanesa Era Istrefi el tema oficial de Rusia 2018.

Los tres artistas interpretarán la canción el próximo 15 de julio en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú antes de la final del Mundial que será vista por más de 2 mil millones de personas.

El propio Will Smith fue quien confirmó la noticia publicando una foto en su cuenta de Instagram donde aparece junto a Nicky Jam con el lema “One Life to Live. Live it Up”, que se presume podría ser el nombre de la canción.

La grabación de la pieza se está llevando a cabo en Budapest, Hungría donde se encuentran el actor de “Soy Leyenda” y el reguetonero colombiano ultimando detalles de la composición.

El tema será producido por DJ Diplo, fundador de Major Lazer y quien ha trabajado con Skrillex, Sia y Dimitri Vegas. La canción será lanzada este viernes 25 de mayo en todo el mundo.