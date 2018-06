Video: Rusa insiste con disculpa pública del mexicano al que ‘había secuestrado’

Alita Gamzatova saltó a la fama internacional tras haber salido de un bar con un mexicano en Moscú de nombre Francisco Javier Mata Sánchez, a quien sus familiares y amigos reportaron como secuestrado luego de que ni siquiera acudiera al partido del Tri ante Alemania. Después la policía local descubrió que estuvo todo el tiempo en el departamento de la joven moscovita en perfectas condiciones físicas, así que ahora ella le exige, a través de un video, una disculpa pública por haberla deshonrado en tres países.



“Hola México, hola Estados Unidos, mi nombre es Alita Gamzatova y quiero compartirles mi historia, perdón porque tengo que leer en inglés, ya que no es mi primer idioma. Conocí en un bar, durante un partido de soccer, a Francisco Javier Mata Sánchez, esa noche nos fuimos juntos, todo fue consensuado, nos divertimos durante tres días y fue hasta el último día que me dijo que era casado y que no amaba a su esposa, que seguían juntos por la bebita de 10 meses que tenían”, indicó.



“Él me rompió el corazón, me sentí utilizada, traicionada y además culpable. ¿Por qué no me lo había dicho antes? Yo le di la bienvenida a mi vida, acepté que se quedara conmigo en mi casa, gastando alrededor de 300 dólares para mantenerlo porque su hermano le había quitado el efectivo y las tarjetas de crédito antes de irnos del bar. Mientras tanto, su esposa, Yadira García, me difamaba en diferentes canales de televisión diciendo que yo lo tenía en contra de su voluntad, incomunicado y drogado”, agregó.



“Esto es mentira, siempre estuve en contacto con su hermano, Markoz Smeke (nombre en Facebook), Francisco era quien no quería contestar las llamadas, aunque yo lo animaba a hacerlo. Me difamaron en tres países, México, Rusia y Estados Unidos, la gente en redes sociales me llama prostituta cuando no lo soy, soy una mujer independiente, dueña de una empresa de bienes raíces, hablo tres idiomas, mantuve a Francisco tres días, la embajada mexicana confirmó que estaba bien físicamente, pero ya era demasiado tarde, mi reputación estaba dañada”, apuntó.