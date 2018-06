¡Sin miedo a Messi! Francia prefiere enfrentar a Argentina antes que a Croacia

Francia lo tiene claro, prefiere evitar a Croacia antes que a Argentina en el cruce de cara los octavos de final. Y es que el cuadro balcánico ha demostrado un gran nivel tras derrotar 2-0 a Nigeria y 3-0 a la albiceleste , mientras que el conjunto sudamericano, apenas lleva un punto tras rescatar el empate 1-1 con Islandia . Así que si Lionel Messi viene en el horizonte, no hay problema para los galos.



“El equipo más en forma del Grupo D es Croacia, fueron capaces de ganar a Argentina, aunque cualquier rival será difícil a esas alturas. Los grandes equipos no venimos de fiesta, venimos a ganar, tenemos jugadores de calidad, una buena plantilla. Ganar es posible, pero no será fácil, lo estamos viendo, no hay equipos pequeños o jugadores malos en un Mundial. Podemos ganar, pero el camino todavía es largo, hay que pelearlo y ser muy fuertes”, aseguró el mediocampista Paul Pogba.