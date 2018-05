“Ser el máximo goleador de la Selección Mexicana no te garantiza nada”: ‘Chicharito’ Hernández

BEVERLY HILLS, Calif. – El mensaje al interior de la Selección Mexicana es claro: “Nadie es titular”.

Los jugadores del Tri enfatizaron en la importancia de no tener un cupo asegurado aún en la nómina definitiva de 23 jugadores que irán a Rusia. Sin embargo, ninguno fue tan categórico como Javier ‘Chicharito’ Hernández, durante el Media Day que organizó la Federación Mexicana de Fútbol en el Beverly Hilton Hotel, en una de las zonas más prestigiosas de Los Ángeles.





“En este momento somos 28, así que no sabemos aún quién va a estar en el Mundial o no”, reconoció Hernández. "Como dice el 'profe', nadie es titular por las rotaciones. Hubo jugadores en Alemania que no tuvieron muchos minutos como quisieron y son campeones del mundo, y es que es un trabajo en equipo. A veces te tocará, a veces no, y ser el máximo goleador de la Selección Mexicana no te garantiza nada”.

‘Chicharito’, quien con 49 goles es el goleador histórico del Tri, no está confiado en que su cupo está garantizado, a pesar de ser el máximo referente en el ataque. Su presente en el West Ham United ha generado numerosas especulaciones sobre su futuro después de Rusia 2018, ya que en su única temporada con los ‘Hammers’ apenas ha conseguido ocho anotaciones.



“Yo fui a mi primer Mundial sin haber jugado ningún partido de eliminatoria. Ahora, puedo ser el máximo goleador de la selección y quizás no me den ningún minuto”, agregó Hernández. “ Yo creo que aparte que pude haber sido, soy o seré importante, todos lo son, porque somos un equipo completo que damos todo para estar aquí".



De la misma manera Raúl Jiménez, otro de los delanteros del Tri, indicó que continúa luchando por estar dentro de los 23, a pesar que Juan Carlos Osorio aseguró semanas atrás que llevará a tres ‘nueve’ al Mundial.



“Siempre es una competencia interna muy buena que nos ayuda a todos, con Oribe, el ‘Chícharo’ y yo que somos los tres centrodelanteros en este momento”, señaló el delantero del Benfica. “En la selección nadie es titular. Así como puedes jugar un partido, al otro puedes estar en la banca y no jugar. Son decisiones del ‘profe’ que habrá que soltar y si no juegas, debes apoyar al equipo y a los que estén jugando”.

Lejos de cualquier especulación, Oribe Peralta reiteró el mensaje de sus compañeros. El delantero del América tampoco fue ajeno a su pobre desempeño goleador en el Clausura 2018, donde apenas consiguió tres anotaciones.

“Al final de cuentas la decisión es del ‘profe’, él siempre ha tomado las mejores decisiones y por esa razón es que estamos calificados a una Copa del Mundo y de la forma en la que se hizo”, dijo Peralta. “Estamos confiados al cien por ciento en que siempre trata de tomar la mejor decisión por el bien del equipo, pero hay decisiones que no te corresponden o que no te incumben, lo único que puedes hacer es dar el cien por ciento para tratar de representar a tu país en una Copa del Mundo”.









México enfrentará a País de Gales este lunes en el Rose Bowl de Pasadena, California, en su antepenúltimo partido previo a su debut en el Mundial ante Alemania.