Ronaldo Nazario aconseja a Neymar: "Hay que olvidarse de los memes"

"Todos esperábamos más de él porque es el crack del equipo. No sé si por la operación del pie o por algún otro problema pero le vi limitado en el campo. Llegar al Mundial como si no hubiera pasado nada tras ser operado y estar tres meses fuera es algo difícil. Es joven aún y tiene talento de sobra y mucha responsabilidad encima. Tiene que aprender", dijo Ronaldo, exjugador del Real Madrid y el Barcelona, entre otros equipos.

Sobre las reacciones de Neymar cuando recibe alguna falta, esto fue lo que dijo Ronaldo: "Le pregunté hace cinco años y me explicó que en muchas jugadas cuando recibe la patada reacciona de este modo para que el golpe no vaya a más. A mí me pasaba y me sentía injustamente tratado cuando me daban patadas y no las pitaban o amonestaban", contó ‘El Fenómeno’, autor de los dos goles con los que Brasil ganó 2-0 la final del Mundial de Corea y Japón 2002 ante Alemania.