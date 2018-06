Revelan encubrimiento de la FIFA en supuestos dopajes de Rusia

Un nuevo escándalo amenaza con cimbrar al balompié mundial, luego de que el semanario británico The Mail on Sunday investigara 155 casos de dopaje en el futbol, 34 de ellos perfectamente documentados, acusando a la FIFA de tener conocimiento pleno del tema desde hace 18 meses y que no hizo nada por corregirlo, al contrario, lo habría encubierto junto al Ministerio de Deportes del país anfitrión del Mundial.