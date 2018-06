Oficial: Julen Lopetegui no seguirá como seleccionador de España

Apenas dio la cara a los medios, Rubiales lo primero que dijo es que Lopetegui no seguirá al frente del conjunto español, candidata para muchos al título en Rusia 2018.

"No me siento traicionado, el problema es cómo se han hecho las cosas con total ausencia de participación de la Federación Española de Fútbol, eso es algo que no podemos pasar por alto. Lopetegui es un profesional impecable pero las formas son importantes", añadió máximo dirigente de la Real Federación Española.