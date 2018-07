Maradona y un recuerdo ante Inglaterra en 1986: “Mis compañeros no tenían botines”

Inglaterra está instalado de nueva cuenta en una semifinal, es un equipo en que está de moda. Y Diego Armando Maradona no se quiso quedar fuera de la discusión, el ‘Pelusa’ recordó aquellos cuartos de final en México 86 en los que Argentina se impuso 2-1, en donde la albiceleste debió sobreponerse a algunas carencias económicas ante el boyante rival.

“Las dificultades eran muchas, en el 86’ usábamos nuestra propia ropa para entrenar y muchos no tenían botines, Héctor ‘El Negro’ Henrique no los tenía. Los que teníamos contrato con una marca se los dábamos a los demás”, indicó el ‘Pelusa’, quien rememoró que sus compañeros debían adaptarse a sus nuevos zapatos de fútbol de forma exprés.



“Un serbio que vivía en Alemania me proveía mis botines para el Mundial, me los hacían a la medida, le dije que me trajera todos los números que tuviera, ya que había jugadores que actuarían al día siguiente de titulares y tenían que pisar con los nuevos botines la habitación o salir a la cancha en la noche. Empezamos a entender que era una obligación moral ganar el Mundial y, sobre todo, a Inglaterra”, añadió.