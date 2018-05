Los que aprobaron y los que reprobaron del Tri en el examen ante Gales

El sobresaliente: José de Jesús Corona

Mientras estuvo en el campo, México fue el ‘Tecatito’ y 10 más. Se trajo de hijo ni más ni menos que al lateral izquierdo del Tottenham, Ben Davies, con lo que demostró que está físicamente al 100 por ciento e incluso puede ser titular en Rusia.



Los aprobados: Ayala, Álvarez y Herrera

Hugo Ayala se vio a tiempo en los cruces y se impuso a los atacantes galeses, lejos de las actuaciones irregulares que había tenido con la camiseta del Tri. El central de Tigres parece subirse al avión mundialista.

Edson Álvarez fue probado como lateral derecho y medio de contención y en ambas posiciones cumplió. Esta doble función son puntos extra pensando en la convocatoria final para el Mundial.

Héctor Herrera cumplió en la función de volante ofensivo y comandó bien los ataques del Tri, ante la ausencia de Andrés Guardado. Su único “negrito en el arroz” fue las veces que tocó área y pudo definir, un aspecto en el que le falta trabajar.



Aprobados, pero…: Molina, Gutiérrez y Alanís

No jugaron mal, pero tampoco fueron diferenciadores. Molina, de hecho, fue sustituido al medio tiempo por Jürgen Damm y Edson Álvarez tomó su posición en la contención.

Oswaldo Alanís también salió al medio tiempo por Carlos Salcedo. ¿Será un mensaje de Osorio para el defensa de Chivas?



En tanto que Erick Gutiérrez salió del campo al 73’ por Marco Fabían, después de un partido en el que si bien no jugó errores, tampoco quiso arriesgarse. Si consideramos que es de los que realmente se está jugando el boleto a Rusia, podíamos esperar más de él.



Reprobado: Javier Hernández

‘Chicharito’ simplemente no se halló en el campo del Rose Bowl, no pesó, no fue peligroso. No logró asociarse ni aprovechar el buen partido que dio el 'Tecatito' Corona.



Sin calificación: Peralta y los Dos Santos

Con poco tiempo en el campo, a Oribe Peralta y a los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos se les vio más preocupados por mostrarse que por hacer conjunto. Jona fue quizás el que aportó más, a Gio le se ve aún faltó de ritmo por la lesión de la que recién se recuperó y a Oribe parece urgirle un gol para retomar confianza.