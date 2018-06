Lapidario: así criticó la prensa argentina, Simeone, Kempes y Valdano a Lionel Messi

El jugador del Barcelona no ha aparecido en Rusia 2018. Peor aún, cuando lo ha hecho, sus intervenciones han sido infortunadas, como el penal que falló ante Islandia y que hoy tendrían a su selección dependiendo de sí misma para avanzar a la segunda fase. Por esa razón, al ‘10’ le han llovido críticas de figuras como Diego Simeone, Mario Kempes y Jorge Valdano, entre otras.

Otro de los que le pegó duro a Messi fue Mario Alberto Kempes, goleador de Argentina en el Mundial de 1978: “Aunque sea el mejor jugador del mundo y con todos los méritos, todo tiene un principio y un final. Puede tener otro Mundial, pero él debe estar asqueado, aburrido, querrá vacaciones... Lo siento mucho porque dio todo en el Barcelona e intenta darlo todo con Argentina. Pero por más que sea el mejor del mundo, y que Argentina no consiga la clasificación, yo creo que por más que lo comparen, este ciclo se terminó para todos".

Por su parte, el polémico director técnico argentino Ricardo Caruso Lombardi se mostró molesto con Messi y lo acusó de querer sacar Jorge Sampaoli, el actual DT de la selección de Argentina: “Siete técnicos devoró este muchacho. A éste quieren echarlo. A Messi no le importa nada. Jugó así en represalia al técnico. Que se dedique a correr. Él no es técnico, es jugador. Si quiere ser técnico, que haga el curso. Siempre se quiso rodear por los que quiere él, no por los mejores jugadores. Tengo la sensación de que Messi jugó mal a propósito, para tirar a la hoguera a Sampaoli”.