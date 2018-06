'La Pulga' se hizo más chiquita en histórico empate de Islandia ante Argentina

La anotación del Kun hacía pensar que abierta la lata, el racimo de goles llegaría por descontado. Pero esto no fue así. Islandia no tardó mucho en responder por conducto de Alfreo Finnbogason, jugador del Augsburg de Alemania; el islandés aprovechó un rebote de la zaga argentina para vencer a Wlly Caballero y así hacer historia con el primer gol de su selección en una Copa del Mundo.

Poco antes del descanso llegó la polémica del partido con una clara mano sobre Lucas Biglia que el árbitro no concedió al considerar que no fue intensión manifiesta.