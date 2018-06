La autoridad de Croacia fue suficiente para vencer la potencia de Nigeria

Poco a poco, como de la nada, los nigerianos fueron ganando metros, siempre por las bandas, e intentando colgar balones al área rival por si, en una de esas, un mal despeje les diera al menos una oportunidad de marcar. El problema, de nuevo, fue que Croacia es un pedazo de equipo en todas sus líneas. No hay una selección en el torneo que junte defensa, medio y ataque mejor que Croacia. Eso sí, tienen demasiada paciencia por marcar y, por lo tanto, crean pocas ocasiones. Tanto es así que su gol llegó en propia puerta en el minuto 32. Córner mal defendido por Nigeria que remata en plancha Mandzukic y el balón golpeó en Etebo que, en teoría, estaba defendiendo el palo derecho… Al salirse de posición, el esférico le golpeó a pierna cambiada y lo introdujo sutílmente en la red sin querer.

Con 1 a 0 a favor de Croacia no parecía que hubiera forma alguna de que Nigeria pudiera empatar, menos aún remontar en la primera mitad. Es más, en cualquier contra los europeos podían matar el partido . Así se llegó al descanso.

Nigeria dio un cambio en la segunda mitad. No radical, pero con más determinación en ataque. Esto implicó, necesariamente, asumir riesgos defensivos, lo que trajo nuevas oportunidades de los croatas y alguna para los africanos. Ninguna de ellas fue clara.

Cada minuto transcurrido favorecía al cuadro europeo. Croacia escondió el balón mientras ralentizaba el juego. Los nigerianos, no acostumbrados a este tipo de rivales, eran incapaces de encontrar alternativas a su juego de garra y empuje. Sin balón, la fuerza bruta no sirve para nada. Algo así como eso que decía Carles Rexach (ex asistente de Cruyff en el famoso Barcelona del Dream Team) sobre que correr era de cobardes en fútbol. La frase hay que entenderla y aplica a equipos que tratan muy bien el balón. Croacia lo es, a Nigeria solo le quedaba correr. Y mucho, si quería al menos puntuar en este partido.