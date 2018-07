Francia da otro golpe de autoridad y echa a Uruguay de la Copa del Mundo

A los 14’ minutos Mbappé no se percató que tenía tiempo y espacio dentro del área, parecía el primer tanto francés, pero no se percató y terminó enviando el esférico por arriba del horizontal de Muslera con un cabezazo. Griezmann tenía algunos destellos y los galos tenían la posesión del esférico; pero no tenían claridad en el último sector del campo.