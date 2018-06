El fax que salvó al Real Madrid de fichar a De Gea

Faltaba un solo día para que el mercado español cerrara el plazo para inscribir nuevos futbolistas para la temporada 2015-2016. Al medio día el Manchester United accedió a negociar. Las condiciones eran las siguientes: 30 millones de euros por De Gea y la Operación Keylor Navas se ejecutaría aparte de esta operación. El real Madrid accedió y se apresuró a llamar a Keylor y su agente que no querían irse. El United le puso 4,5 millones de euros en la mesa por temporada, cuando en el Real Madrid ganaba algo más de dos millones. Aceptó a regañadientes, pero sabía que el club blanco no le quería.

Mientras tanto, la directiva de Manchester United debía enviar el contrato para que el Real Madrid pudiera inscribir a De Gea en al LFP (Liga de Fútbol Profesional). El fax llegó con la documentación necesaria a las 00:32 horas. Es decir, 32 minutos fuera de plazo. La LFP no autorizó el fichaje por estar fuera de plazo.

Ayer De Gea fue el culpable de que España no ganara a Portugal. En la Champions fue el culpable de que el Manchester United no tuviera más fortuna. Y en su club de procedencia, el Atlético de Madrid, celebraron su salida por la caja que había dejado: 25 millones de euros por un portero que generaba muchas dudas. Su afición aún le recuerda que él no es de los suyos. Va camino de que la afición de España piense lo mismo.