Edson Ramírez: el mexicano que inspiró con su película a Croacia en la Copa del Mundo

La gestación de la película no fue sencilla, con pocos recursos, pero muchas ganas llevaron a cabo ‘Vatreni’, y el filme se exhibió en las salas de cine de Croacia; e incluso fue utilizada por el técnico del equipo nacional, Zlatko Dalic, para inspirar a sus jugadores previo al duelo ante Nigeria.

“Nosotros tuvimos la oportunidad de mostrarle la película al técnico del equipo y tras ese encuentro que tuvimos fue un proceso bellísimo; no nos dijo cuando se los mostraría, pero por medios croatas y declaraciones de algunos jugadores nos enteramos que habían visto la película justo antes del juego ante Nigeria”, añade Ramírez.

Croacia superó en Rusia 2018 el tercer lugar conseguido hace 20 años, y para Ramírez la disputa de dicho puesto representa una alegría tan grande como ver a México en la final: “Es muy bello porque cuando has estado ahí, cuando has convivido con la gente, cuando te cuenta la historia. La historia del país es muy dura, cuando has generado esa empatía por la gente que te quiere, recibió y que te abrió las puertas… para mí es casi como si México estuviera jugando esa final en la Copa del Mundo”.