EDITORIAL: Como desde 1994, aquí seguiremos, anhelando ese quinto y séptimo partido

Me han tocado vivir todas las eliminaciones en octavos de final desde Estados Unidos 1994; me he comido miles de declaraciones esperanzadoras, he visto a centenas de futbolistas ilusionarme con un Tri que trascienda; he gritado, he llorado, he criticado y he aplaudido. Sigo pensando que un día el destino, Diosnos va a llegar el momento, así que, por lo mismo, aquí sigo y seguiré apoyando al entrenador, a los jugadores y a los dirigentes en turno.