Día 20 | La vuelta al mundo en 28 días; gracias por siempre, Rusia

Pero lo que hace a los viajes tan fascinantes es lo que no se puede contar en números. Hay millones de historias que se reúnen con el mismo pretexto, pero no con los mismos motivos. El Mundial atrajo gente incluso de países que no clasificaron, pero que quisieron ser parte de la fiesta. Que el itinerario que tuvimos Diego Pinzón y yo haya sido extremo, no significa que el de todos lo sea.