Día 19 | Del surrealismo ruso a la barrera eterna del cuarto partido

Cuando viajamos a Samara hace cinco días, lo último que Diego Pinzón y yo habríamos pensado era que en la tierra que eligió Stalin para refugiarse si los nazis tomaban Moscú, nos subiríamos a un taxi con reggeatón a todo volumen. Y no fue uno, sino varios. Casi todos. Recibimos incontables recitales de Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Becky G y Nicky Jam, entre otros.

(Diego me ayudó a identificarlos, para mí todos suenan igual, me es más fácil diferenciar la Coca de la Pepsi. Yo odio ese género, como ya se habrán imaginado, pero fueron intentos tan amables de empatía de los choferes hacia los visitantes que me aguanté.)