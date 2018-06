Costa Rica se olvida de su 'magia brasileña' y pierde ante Serbia

A Costa Rica se le difuminó la memoria colectiva, careció de la magia con la que enamoró al mundo en Brasil 2014, no tuvo argumentos, cayó sin meter las manos ante una Serbia que fue sobria, practica y que dominó la mayor parte del cotejo para debutar 1-0 en esta Copa del Mundo.

Costa Rica se lanzó herida al frente, pero careció de imaginación, Bryan Ruiz no pudo cercenar, Joel Campbell no encontró espacios, a Christian Bolaños le faltó serenidad y, en general, los ticos cayeron en desesperación. Dejaron tantos espacios a la defensiva que fue un milagro que Serbia no les anotara uno más. Nada que ver esta selección centroamericana con la del Mundial anterior.