Brasil pierde a Marcelo, quien sigue lesionado y no jugará ante México

“En una situación normal, él jugaría, pero como entrenador no puedo ponerlo bajo tanta presión”, aseguró Tite este domingo en conferencia de prensa desde el Samara Arena. “ Él quiere jugar, quiere estar en el campo y eso demuestra su responsabilidad, pero no puedo como entrenador ponerlo a jugar 45 o 50 minutos, que fue lo que me dijeron que aguantaría”.