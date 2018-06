Agüero responde a Sampoli, quien aseguró que "el proyecto no prosperó"

Argentina no logró superar la segunda prueba en Rusia y sumar al menos un punto, lo que generó tensión dentró del equipo debido a que ahora dependen de resultados ajenos para mantenerse con vida. Esta situación fue evidente en las declaraciones tanto de Jorge Sampaoli como de Sergio Agüero.

Consciente de que la mayor parte de la responsabilidad del resultado ante Croacia fue suya, el técnico argentino aseguro que "la clave de la derrota tiene que ver con responsabilidad mia, por el plan de partido, por situaciones que he planteado y que a lo mejor de otra forma habrían salido mejor".

Además, destacó que sí "el proyecto no prosperó", en mucho se debió a que algunos jugadores no lograron destacar individualemente, ya que "no estaban exactamente colocados en él".