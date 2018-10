Los Red Sox liquidan a los Yankees y van a la Serie de Campeonato

NEW YORK.- Apenas hace un par de semanas, los Boston Red Sox amarraron el título de la División Este de la Liga Ameriana en Yankee Stadium y esta noche volvieron a descorchar la champaña en la casa de su máximo rival.

Esta noche, con una victoria por 4-3 sobre los New York Yankees en su parque, Boston aseguró su boleto en la Serie de Campeonato ante los monarcas de las Grandes Ligas , los Houston Astros, que iniciará el sábado en Fenway Park.

Pero New York vendió muy cara la derrota. En la novena baja tuvieron casa llena con un out y Craig Kimbrel le dio base por golpe a Neil Walker para que Aaron Judge anotara de caballito; después, Gary Sánchez dio un elevado de sacrificio al jardín izquierdo para llevar a home a Did Gregorius.