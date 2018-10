El manager de los Dodgers fue quien empezó a conjurar la maldición del Bambino

Los Dodgers de Los Angeles suman ya 30 años sin ganar un título de las Grandes Ligas . Específicamente, los cumplieron este sábado cuando acabaron a los Oakland Athletics en cinco partidos en la Serie Mundial de 1988. Una sequía que no habían tenido desde que ganaron su primer banderín, en 1955.

El destino les puso una nueva oportunidad este año ante una franquicia que la pasó peor: los Boston Red Sox no vieron la suya desde 1918 y hasta 2004, un periodo de 86 años que es conocido como "la maldición del Bambino", pues inició con una proclama de 'Babe' Ruth, quien dijo que Boston no volvería a ser campeón mientras jugara en Fenway Park a causa del traspaso que hicieron de él sin su consentimiento a los New York Yankees.