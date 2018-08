Albert Pujols se pierde el resto de la temporada

La página web oficial del conjunto californiano dio el reporte, explicando que el Dr. Neal ElAttrache realizó la intervención quirúrgica que requerirá entre seis y ochos semanas de recuperación, por lo que no le dan los tiempos al dominicano para regresar esta temporada a las mayores.

“Albert es uno de los jugadores más batalladores que he visto o del cual he estado cerca”, explicó Billy Eppler, gerente general del club, a MLB.com. “No sé si ha transcurrido algún día del año en el cual hemos dicho que él está al 100%, pero en realidad ha atravesado por muchas cosas. Ha jugado con molestias, pero él no desea hablar sobre eso. Él es alguien que siempre quiere contribuir para el club”.