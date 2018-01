Adrián González llegó a un acuerdo para jugar con los Mets

Un mes después de que Atlanta Braves lo dejaron ir con un contrato que le garantizaba 21,5 millones de dólares este año, Adrián González concretó un acuerdo por una temporada con los Mets por el salario mínimo de Grandes Ligas, de 545.000 dólares.



El toletero de 35 años bateó .242 con Los Angeles Dodgers la temporada pasada, en la que apenas disputó 71 juegos por un disco herniado. Elegido en cinco ocasiones al Juego de Estrellas, González tiene promedio de.288 con 311 cuadrangulares durante 14 campañas en las mayores.



González competirá por un lugar en la alineación con el primera base novato Dominic Smith, que bateó para .198 en 49 partidos después de ser ascendido en agosto. El jardinero Jay Bruce y el venezolano Wilmer Flores también tienen posibilidades de jugar en la primera, detalló esta semana el gerente general Sandy Alderson.



I am extremely excited and ready for the 2018 season. Looking forward to a great ride with my new teammates and coaches with the @Mets Can’t wait for #SpringTraining to start.

I am ready! Are you? pic.twitter.com/biW0hTTR1e

— Adrián González (@Adrian_ElTitan) 18 de enero de 2018