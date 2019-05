¿Medicarse o competir con hombres? El TAS rechazó la apelación de Semenya

“Sé que los reglamentos de la IAAF siempre han apuntado específicamente a mí”, dijo la corredora sudafricana en un comunicado difundido por sus abogados. “Durante una década la IAAF ha tratado de frenarme, pero esto me ha fortalecido. La decisión del TAS no me atemorizará. Una vez más me elevaré por encima de ella y seguiré inspirando a mujeres jóvenes y atletas en Sudáfrica y alrededor del mundo”.