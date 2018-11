Ángel o Demonio tras el ladrillazo al Cuervo: “Me siento devastado, no lo hice con odio”

“Me siento mal por el muchacho, de no poder irlo a ver, por no tener problemas con los compañeros, especialmente con los puertorriqueños. Estoy devastado como persona y consternado con el Cuervo, sufro por su familia. Cené junto con él, cargamos el teléfono juntos, muchos dicen que lo hice por odio y no es así”, indicó.

“Para mí ha sido muy fuerte estos tres o cuatro días. Solo pido que el Cuervo salga bien. Muchos me satanizan, muchos profesionales de Puerto Rico me satanizan, acepto todos sus insultos. Subirse a un cuadrilátero no es para subirse a matar a alguien, y menos a alguien que no me ha hecho nada”, añadió.