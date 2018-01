Larry Nassar, el médico que abusó a más de 150 niñas y adolescentes, fue sentenciado a un máximo de 175 años de prisión

Tras un semana de audiencias en un Tribunal de Michigan, la jueza Rosemarie Aquilina sentenció a un mínimo de 40 años y un máximo de 175 en prisión al médico Larry Nassar, quien abusó sexualmente a un centenar de atletas y ex atletas en los últimos 20 años.



Después de escuchar el testimonio de varias de sus víctimas, este miércoles se dio a conocer el castigo para Nassar, de 54 años, autor del peor escándalo de abuso sexual en la historia del deporte.



Hoy, Nassar tuvo que oír otros tres testimonios de mujeres que sufrieron sus abusos: Rachael Denhollander, Kaylee Lorincz y Sterling Riethman.

Después de esto, la jueza Aquilina le permitió a Nassar a hacer un descargo. Sin embargo, el especialista apenas se limitó a pedir disculpas a sus víctimas y aseguró: "Llevaré sus palabras conmigo por el resto de mis días".



La semana pasada, sus abogados habían pedido que su cliente no tuviera que escuchar en vivo las declaraciones en su contra, porque afectaban su "salud mental", pero el reclamo fue rechazado por la jueza a cargo del caso.

La jueza dijo que tras escuchar a las víctimas y conocer más al exmédico durante todo el juicio, que no le cabe la menor duda de que seguramente hay más niñas que fueron abusadas, pero que eso probablemente nunca se sabrá.

Aquilina, además había prometido a las víctimas que el criminal no saldría de la prisión nunca más. "Él no va a ver la luz del día (...) Así que ya no deberías tener miedo", señaló la jueza días atrás tras la declaración de una de las jóvenes abusadas.



Nassar también enfrenta otra sentencia de la magistrada Janice Cunningham en el condado de Eaton, también en Michigan, donde se declaró culpable de otros tres crímenes sexuales.