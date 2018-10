Memoria México 1968: Pilar Roldán, mosquetera, primera abanderada y primera medallista

Dos años después, en los JCC de Kingston 1962, obtuvo platas en ambos torneos, pero el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Jesús Clark Flores, decidió que el país no competiría en el deporte de las espadas de Tokio 1964 porque "no tenían calidad" .

"Me fui delante y ella me alcanzó; dicen que la gente estaba alborotada, pero yo me sentía aislada y no escuché nada. Hice un toque y así aseguré la medalla, que después supe que era de plata detrás de Novikova, porque tenía mejor diferencia de golpes que la húngara", contó a la agencia EFE en una entrevista.