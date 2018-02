Lisa Zimmermann: no llegó a Olímpicos, pero sí a Playboy

La atleta participaría en la modalidad de esquí freestyle pero una lesión no le permitió llegar a Pyeongchang para competir.

No se recuperó a tiempo para competir en Pyeongchang 2018 pero sí para posar en la revista Playboy.

La esquiadora freestyle, Lisa Zimmermann, dejó de lado la decepción de no poder estar en los Juegos Olímpicos de Invierno posando desnuda para la versión alemana de la famosa revista del ‘conejito’.

Zimmermann se lesionó hace algunos meses la rodilla y por ese motivo no pudo estar lista para participar con la delegación alemana, motivo por el que fue buscada por la revista y ella accedió a posar.

“Tenía la necesidad de moverme, pero no me dejaban por lo duro que es la recuperación. No soy el tipo de persona que se va por ahí a tomar café, si salgo tiene que haber acción”, expresó.



Antes de convertirse en esquiadora freestyler, Lisa practicaba el patinaje artístico.

Ahora se ha convertido en una de las atletas de las que más se habla alrededor de los Juegos Olímpicos de Invierno pero no por sus acrobacias o espectacular rutina, sino por dejar sin aliento a más de uno con las fotos que salieron publicadas en dicha revista.