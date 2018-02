¿Olimpiadas y Juegos Olímpicos son lo mismo? Un error de traducción convirtió dos antónimos en sinónimos

A propósito de la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno Pyeongchang 2018, queremos hacerte una corrección de un error que probablemente has cometido toda tu vida.

"Juegos Olímpicos" y "Olimpiadas" no son sinónimos. De hecho, prácticamente son todo lo contrario.

En el idioma español es común usarlos de manera indistinta, especialmente luego de que la Real Academia de la Lengua Española (RAE) los acepta como tales, secundados por la Fundéu BBVA, institución que vela por el buen uso de esta lengua en los medios de comunicación.

Aquí inicia la controversia. Este texto lo publicó la Fundéu BBVA previo a los Juegos de Londres 2012.

Juegos olímpicos y olimpiadas pueden usarse como sinónimos

Aunque olimpiada también significa ‘periodo de cuatro años comprendido entre dos celebraciones consecutivas de los juegos olímpicos’, el Diccionario académico recoge como primera acepción de este término ‘competición deportiva universal que se celebra cada cuatro años en un lugar previamente determinado’, por lo que puede considerarse sinónimo de Juegos Olímpicos, cuya abreviatura es JJ. OO. (con puntos y espacio). Ambos sentidos están recogidos en el diccionario académico desde 1884 (y desde 1803 con la variante gráfica olimpiade).

También conviene indicar que olimpiada y olimpíada son acentuaciones válidas, así como es adecuado su uso en singular y en plural para la competición, por analogía con el plural de la expresión sinónima Juegos Olímpicos, según señala el Diccionario panhispánico de dudas.



En cuanto al uso de las mayúsculas y las minúsculas, Juegos Olímpicos figura con mayúsculas iniciales en el Diccionario académico, mientras que en olimpiada depende del sentido: en la competición son válidas las dos formas, mientras que para el periodo de cuatro año lo adecuado es la minúscula.



Pero la propia Fondéu abre la controversia en su explicación, pues recoge la propia contradicción de la RAE, que en la palabra "olimpiada" pone como una de sus acepciones "período de cuatro años comprendido entre dos celebraciones consecutivas de juegos olímpicos."

La Carta Olímpica, el documento que rige al movimiento olímpico y todos sus miembros, es clara en que los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas no son lo mismo. Dentro de la regla 6, dice lo siguiente:

1. Una Olimpiada es un periodo de cuatro años calendario consecutivos , iniciando el 1 de enero del primer año y terminando el 31 de diciembre del cuarto año.

2. Las Olimpiadas son numeradas consecutivamente desde los primeros Juegos de la Olimpiada celebrados en Atenas en 1896. La XXIX Olimpiada empezó el 1 de enero de 2008.



3. Los Juegos Olímpicos de Invierno son numerados en el orden en que suceden.

Y sí, la RAE los aceptó como sinónimos, pero recordemos que este organismo acepta palabras según su uso popular, aunque se trate de barbarismos. ¿Has tenido la curiosidad de buscar "cederrón"? En verdad, no nos sorprenda que algún día acepten "cruzazulear", todo es cuestión de ser constantes.





Los Juegos Olímpicos son exclusivamente el periodo de competencias y oficialmente se marcan entre las ceremonias de inauguración y clausura, aunque algunos deportes inician sus actividades hasta dos días antes.

Cuando se hace la proclamación de apertura de los Juegos, el Jefe de Estado del país anfitrión hace alusión a los "Juegos de la XXXI Olimpiada", como fue en el caso de Río 2016, es decir, los Juegos que culminan el paso -de cuatro años- de una Olimpiada.

Lo que ocurre es que en español, por economía de lenguaje, se usa "Olimpiada" cuando no se quieren -o no hay espacio para- decir las dos palabras "Juegos Olímpicos". Esto es incorrecto. En el idioma inglés, se utiliza "Olympics", que literalmente significa "Olímpicos". "Olimpiada" se traduce al inglés como "Olympiad".



Así que todo surge de un error de traducción que se popularizó en habla hispana.

Y no, no tiene nada de malo que digas "Olímpicos" solamente si te da flojera -o no tienes espacio- para decir "Juegos Olímpicos". Ese es el uso correcto.

¿Estás siguiendo la cobertura de los Olímpicos Pyeongchang 2018? Bien.

Las Olimpiadas Pyeongchang 2018: Mal.

Hasta Mr T. lo sabe.



I have so much respect for all the Olympic athletes. All of the challenges they had to face, the aches and pains, the worries and the doubts. Whew!

— Mr. T (@MrT) February 11, 2018