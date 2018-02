Chloe Kim, la niña prodigio del snowboard en Pyeongchang 2018

Es callada, tímida, inocente... OK OK, perdón, pero sí tiene 17 años y ha enamorado a los Estados Unidos.

Chloe Kim no tiene la edad legal para beber una cerveza en ningún país, pero ya cuelga sobre su cuello una medalla olímpica que tardó cuatro años en llegar.

Sí, hicieron bien la cuenta. Pudo ser medallista a los 13, pero las reglas de los Juegos Olímpicos le impidieron participar en Sochi 2014, aún cuando cumplió con todos los parámetros deportivos para clasificar y fue subcampeona de los Winter X Games 2014 en el superpipe.

No hay plazo que no se cumpla. Kim se coronó en el halfpipe y de paso se convirtió en la campeona olímpica estadounidense más joven en la historia del snowboard, con una puntuación de 93.75 en su primera ejecución, en la que ni siquiera tuvo que esforzarse de más, con solo un giro de 1080 grados y no dos, como suele hacerlo.





La china Liu Jiayu se quedó con la plata con 89.75, mientras que la también estadounidense Kelly Clark se llevó el bronce.

Clark, triple medallista olímpica, fue quien venció a Chloe en los Winter X Games de 2014. A partir del año siguiente, la adolescente ha vencido sistemáticamente a su compañera, quien le dobla la edad.

Pero además, para la nueva reina del snowboard la espera valió la pena, al cosechar su primer oro olímpico en la tierra de sus padres, quienes migraron a California y pusieron a la pequeña Kim a practicar este deporte desde los cuatro años de edad.

Kim habla tres idiomas de manera fluida -inglés, coreano y francés- y cambia caprichosamente el color de su cabello. Una adolescente normal. Bueno, casi. Tiene una colección de cuatro medallas de oro de Winter X Games, dos de Juegos Olímpicos de la Juventud (en Lillehammer 2016) y ya la primera de los Olímpicos de "mayores".



Love ya @lauratates20 Una publicación compartida de Chloe Kim (@chloekimsnow) el Ago 21, 2017 at 11:35 PDT



Que en plena eliminatoria pide un helado...



Could be down for some ice cream rn — Chloe Kim (@chloekimsnow) 12 de febrero de 2018



Que a media Final tuitea que quiere tiene 'hambra'...



Wish I finished my breakfast sandwich but my stubborn self decided not to and now I'm getting hangry — Chloe Kim (@chloekimsnow) February 13, 2018



Y que pinta para tener un largo reinado en la nieve, aunque odie llorar.