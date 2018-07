'Chima' Ruiz: "Hay realidades que no podemos ocultar"

Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz, estratega del Tri Sub 21, de stacó que uno de los factores del mal funcionamiento y la eliminación del combinado mexicano de los Juegos Centroamericanos fue que no tuvo el equipo a tiempo para prepararlo adecuadamente.

“Definitivamente no era lo que esperábamos y es un resultado muy malo porque teníamos otras expectativas. Siempre dije que no iba a buscar excusas, pero hay realidades que no podemos ocultar y n os pasó factura el hecho de no tener a todo el grupo en tiempo y forma para prepararnos”; dijo el técnico al finalizar el partido.