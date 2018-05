LA INTENCIÓN DE FICHAR A NEYMAR Un duro golpe para el ego de nuestro CR7, ya no sería la única estrella brillando con los merengues, aunque la posibilidad de jugar junto a Ney no es lo que saca de quicio a nuestro muchacho, lo que de verdad lo hace enfurecer es que se la pasen hablando del astro brasileño.



NO GANAR LA LIGA

Se trata de un trofeo menos para su vitrina, un logro que no se dio y que cala directamente en su ego. Con un plantel plagado de buenos jugadores y grandes promesa, no les fue suficiente para alcanzar la meta. ¡No doblete, no sextete, no party!