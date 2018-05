Soluciones para ayudar a los árbitros antes de pensar en el VAR

El VAR se plantea como el remedio para las fallas de los silbantes que en épocas recientes andan en una especie de crisis. Manos cuestionadas, faltas que no son o simplemente sus ganas de protagonismo provocan que se metan en polémicas que podrían evitarse. Pero se puede sanar el arbitraje sin necesidad de nuevas tecnologías.



SEMANA DE SALUD VISUAL

No estaría mal que una vez terminado el Mundial los citaran para unos buenos exámenes de la vista, así sabrían si sus errores son consecuencia de miopía y astigmatismo. No habrá lente de contacto que no sea fino para que ahora sean felicitados por sus increíbles decisiones en jugadas apretadas.