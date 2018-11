Gaby López, a seguir los pasos de Lorena Ochoa como estandarte del golf mexicano

"Ojalá que podamos inspirar a más niños y niñas, que puedan apoyar a todos los deportistas, no solo golfistas y creo que es un bonito triunfo para poder compartir en familia para México", dijo López en entrevista a la reportera de Televisa, Beatriz Vázquez.

"Estudié en la Universidad de Arkansas, me gradué allá en 2016, nunca dejé mis estudios a un lado, mi familia me inculcó el valor de la educación que va primero y voy a ser una golfista después, les agradezco muchísimo a mis papás que me guiaran por esa línea, llevar la estafeta de mi generación en este triunfo significa mucho", reflexionó la golfista mexicana.