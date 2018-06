West Ham felicita a ‘Chicharito’ por su cumpleaños 30

Javier Hernández cumple este primero de junio 30 años y el West Ham no dejó pasar la oportunidad para felicitarlo. El mexicano no tuvo los minutos que esperaba con los ‘Hammers’ luego de que Moyes se convirtiera en estratega del equipo, que por cierto ya no ocupa el cargo; pero pese a ello Hernández es uno de los jugadores más queridos por la afición inglesa.