David Moyes desea que ‘Chicharito’ se quede en el West Ham: “Es realmente bueno”

A pesar de lo mucho que se ha hablado en las últimas horas sobre la salida de Javier Hernández del West Ham por decisión del estratega David Moyes, el técnico escocés asegura que no desea que el mexicano deje al equipo e incluso calificó a ‘Chicharito’ como un jugador “realmente bueno”.



“Es un jugador realmente bueno, su habilidad para finalizar las jugadas no le pide nada a la de los mejores. Creo que la buena forma de Michail Antonio y Marco Arnautovic le ha puesto las cosas difíciles. Cuando llegué él estaba lesionado así que no lo pude utilizar en los primeros partidos, pero es realmente bueno”, declaró Moyes a los cuestionamientos de la prensa sobre la salida de ‘Chicharito’ del equipo.



Incluso afirmó que en estos momentos el West Ham no se encuentra en condiciones de deshacerse de jugadores, sino por el contrario, le encantarían refuerzos.



'Chicharito' y sus números en el West Ham; una razón de peso de su posible salida del club Javier 'Chicharito' Hernández llegó con bombo y platillo al West Ham inglés proveniente del Bayer Leverkusen alemán. La operación osciló en 22 millones de dólares. Sin embargo, su campaña ha sido floja y ahora mismo se ha corrido la noticia de que su club estaría dispuesto a dejarlo ir en este mercado invernal. Y más allá del gusto o no que tenga por él David Moyes, el técnico del equipo, están los fríos números de su rendimiento en lo que va del torneo. Dejando aparte sus condiciones futbolísticas y su mediática personalidad, sus números reflejan la pobreza de sus primeros seis meses con los 'Hammers'. 'Chicharito' ha jugado en 17 de 22 partidos que se han disputado en la Premier League a lo largo de la campaña 2017-18. De los 1,980 minutos totales ha estado en 1045. Algo más del 50 por ciento del total que ha disputado su club. Y aquí los numeritos importantes. Ha marcado únicamente cuatro goles en este periodo y no ha puesto ni una asistencia a lo largo de todo el campeonato inglés. Ha dado 261 pases, de los cuales han sido acertados el 74 por ciento de ellos. Unos 194 con un promedio de 11.41 por partido. Ha sufrido tres tarjetas amarillas durante sus participaciones y no ha sido expulsado ni una vez. Ha tirado únicamente en 22 ocasiones y de esos disparos solo 10 han salido al arco rival. 'Chicharito' está muy lejos de su mejor nivel futbolístico de confianza frente al arco. De los más de 30 goles que hizo en dos campañas con el Leverkusen,

“No me interesa que salga ninguno de mis delanteros, en este momento se trata de sumar, no de restar y no quiero que se vaya nadie. Se necesitará mucho dinero para que un jugador se vaya del West Ham”, añadió el técnico.

Sin embargo, no tardaron las preguntas sobre el pasado, cuando dirigió a Hernández en el Manchester United y donde de igual manera perdió la titularidad, redujo sus minutos en el campo y además terminó por abandonar el equipo.

“En el Manchester United de ese tiempo estaban Wayne Rooney, Robin van Persie y Danny Welbeck. La competencia en los clubes de futbol es siempre dura, pero los buenos jugadores siempre logran consolidarse y Chicharito es un buen jugador”, afirmó Moyes.

Por el momento Hernández se mantiene en el equipo, pero los rumores de que equipos ingleses desean al mexicano en sus filas siguen creciendo. ‘Chicharito’ llegó a los ‘Hammers’ por 16 millones de euros en el pasado mercado invernal.