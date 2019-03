Con un gol tempranero, el Eintracht dio la sorpresa y eliminó al Inter de Milán

Pero en vez de ayudarlos a despertar, el gol de los alemanes parecía haber llenado de nervios e imprecisión a los jugadores Inter. Los pupilos de Luciano Spalletti no encontraban fórmula alguna para generar peligro ante un rival serio, con buen toque de balón en el medio y que en la primera mitad no sufrió en defensa.

Por el contrario, el Eintracht, a medida que pasaban los minutos, sumaba opciones de gol claras. es más, de no ser por Hadanovic, el juego habría treminado en una posible goleada.

Aunque con poco fútbol, el mejor momento de los locales se dio desde el minuto 70 al 75, cuando a punta de pelotazos lograron crear alguna escaramuza en las filas visitantes. No obstante, so no fue suficiente y los alemanes avanzaron de manera merecida ya que fueron superiores a su rivales en los 180 minutos.