¡Nuevo rey de Europa! Liverpool maniató al Tottenham y es monarca de la Champions League

El Liverpool no regresará solo a casa. Caminará acompañado por la gloria y por su gente, con su sexta estrella de Champions League . Que lo griten, pero que sobre todo, lo canten: nunca, jamás, caminarán solos.

No fue sencillo, y sobre todo, fue muy polémico. Para el Tottenham la planeación de semanas se fue a la basura cuando apenas el juego arrancaba luego de una mano tras centro de Mané.

Pochettino, quien había sorprendido con Harry Kane de inicio, vio cómo Mohamed Salah ponía el 1-0 desde los once pasos luego de dicha mano polémica.

Tottenham intentó. Lo hizo con Harry Winks como conductor y con Christian Eriksen como el enganche. Pero al menos en la primera mitad, Harry Kane no apareció y el surcoreano Son jamás se enganchó al partido.

Liverpool es el Campeón de Europa. Con su hinchada cantando, con la nostalgia de su pasado y la luz de su presente. Con su You'll never walk alone como estandarte. No fue el encuentro más espectacular, pero a las finales se llega para ganarlas.