Liverpool: la gloria, la tragedia y la difícil transición a la modernidad

Al salir del vestuario, una escalera comunicaba a la cancha y arriba de ella había un letrero rojo con un escudo antiguo del club y la frase "You'll never walk alone" ("nunca caminarán solos") que mandó poner Shankly como amuleto para los suyos, que siempre lo tocaban al bajar, y recordatorio a sus rivales de que estaban por entrar a uno de los campos más sagrados de Europa.

Pero para un club que no ha ganado una Liga doméstica desde 1990 y que vive de la renta del "milagro de Estambul" -la remontada en la Final de la Champions League de 2005 sobre el Milan- para sus seguidores más jóvenes, era claro que había que renovarse.

Pero... ¿cómo hacerlo sin olvidarse del legado de trabajo y humildad de Shankly? ¿Cómo pelear al nivel de los clubes más ricos del mundo sin olvidar su pasado de gloria y a sus mártires? Porque dicen por ahí que el dinero no compra el amor.

Bill Shankly, el arquitecto

El puerto de Liverpool tiene más de 800 años de historia y si bien no llega al millón de habitantes, transpira el legado de los Beatles en sus calles y de los sueños de los trabajadores de sus muelles.

Liverpool había ganado cinco títulos de la First Division antes de Bill Shankly, desde el primero del siglo (1900-1901) y hasta el segundo de la postguerra (1946-1947), pero sembró su legado victorioso con su llegada a partir de 1959.

Fue Shankly quien puso la canción "You'll Never Walk Alone" interpretada por Gerry & The Pacemakers como himno del equipo, que a la fecha permanece como tal. La melodía, que habla de solidaridad y fraternidad y fue compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein para el musical de Broadway Caroussel, emana una energía inenarrable y atrapa hasta al más casual visitante cuando es cantada por la gradería llena en Anfield.