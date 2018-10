Ligero respiro para Lopetegui: el Real Madrid superó con lo justo a Viktoria Plzen

Poco después se vio la otra cara del Madrid, la de la defensa, aunque esta vez tenían a Keylor Navas para solucionar los problemas. El costarricense, a punta de reflejos, evitó la sorpresa a los 10 minutos con un achique genial para que la visita no anotara.

Tras el tanto, los de Lopetegui siguieron en busca del segundo gol. Y los de casa casi lo logran, pero la buena definición de Gareth Bale no sumó en el marcador ya que el galés estaba claramente adelantado.

En la segunda mitad, el actual tricampeón de Europa se asentó un poco más y en principio no sufrió tanto en defensa. Además, sumado a esto, Marcelo, tras una linda maniobra colectiva, logró el 2-0 con una hermosa definición que dio más tranquilidad a los ‘merengues’ y bajó el ímpetu de la visita.

De ahí en adelante, los madridistas dominaron el juego y estuvieron cerca de sumar algún gol más en el marcador, pero este no llegó, aunque hubo otra anotación anulada, esta vez a Benzema. Por si fuera poco, a los 78 minutos, volvió la tensión al Santiago Bernabéu. Patrik Hrosovsky anotó el descuento para el Viktoria Plzen, equipo que no había creado mayor peligro en la segunda mitad, poniendo así el 2-1 para darle drama al final partido.

Aunque los checos no lograron el empate, el resultado estuvo muy lejos de despejar las dudas en el club madridista. Sin embargo, la victoria le da un muy ligero respiro a Lopetegui, pues el Real Madrid enfrenta el domingo al Barcelona y, de no lograr un buen resultado, seguramente el entrenador no seguirá en su cargo