Las entrañas del Liverpool: el club del fútbol romántico de Europa

Cuatro paredes, tres largas bancas color rojo empotradas abajo de percheros con las playeras de juego colgadas, tres camas de masaje, un refrigerador, y una fotografía del legendario entrenador Bill Shankly hablando a sus jugadores.

Hasta hace poco más de un año, eso era todo lo que había en el vestidor del Liverpool en Anfield: ningún casillero, ningún lujo, estrictamente lo necesario, las maletas al piso. Algo incomprensible en pleno siglo XXI, en el deporte más industrializado y la Liga que fue vanguardia en su comercialización.

Fue precisamente Shankly, entrenador del Liverpool entre 1959 y 1974, quien ordenó que el vestidor luciera de esa manera, sin distractores. En abril de 2017 los Reds estrenaron un diseño más moderno en su vestuario, similar al que tienen en su sede de entrenamiento, en Melwood, ya con discretos casilleros, pero sin el retrato de Shankly y sus muchachos.

Lo que permanece y difícilmente se irá es un letrero en color rojo con el logotipo del club y la leyenda "This is Anfield" ("Esto es Anfield") en el estrecho túnel que comunica los vestidores con la cancha, como recordatorio de la grandeza del club para los locales y a modo de advertencia para los visitantes de que afuera no será fácil la batalla.

Anfield es el segundo estadio más antiguo de la Premier League en funciones, solo detrás de Stamford Bridge. La casa del Liverpool abrió en 1884, ocho años antes de la fundación del club, y si bien ha sufrido diferentes procesos de renovación, al entrar se respira el pasado con la forma rectangular de sus gradas, cercanas a la cancha y con la mítica cabecera de The Kop, la famosa barra de los Reds, opuesta a Anfield Road, donde por igual se venera a sus ídolos y se intimida al rival.



Estatua de Bill Shankly en Anfield. Ricardo Otero



Liverpool fue, de lejos, el club inglés más importante del siglo XX, con 18 títulos de la Liga, cuatro de la Copa de Europa y un par más de la Copa UEFA. No obstante, fue también, en la década de los ochenta, protagonista de dos de las grandes tragedias del fútbol europeo: la de Heysel, cuando una bronca desatada con aficionados de la Juventus dejó 39 muertos en los minutos previos a la Final europea de 1985; y la de Hillsborough, donde 96 hinchas de Liverpool perdieron la vida por el sobrecupo en el estadio del mismo nombre, en Sheffield, antes de una Semifinal de la FA Cup.

Hillsborough fue un parteaguas en la historia del club. Cada 15 de abril se conmemora la tragedia por la que, por muchos años, fueron culpados los propios aficionados de su propio destino, hasta que en 2012, una investigación independiente determinó que la negligencia de la policía provocó la avalancha humana en las gradas.



publicidad

Los 96 forman parte de la identidad del club. El menor de los fallecidos, un niño de 10 años llamado Jon-Pol Gilholey, era primo de Steven Gerrard, capitán del equipo de 2004 a 2015 y quien es el mayor símbolo del equipo en el presente siglo, una época de vacas flacas, pero con importantes destellos a nivel continental. Gerrard fue parte del equipo que ganó la Copa UEFA de 2000-2001 y el líder del que obtuvo la quinta Liga de Campeones para el club, en 2004-2005, en una sorpresiva Final que perdían 0-3 al medio tiempo y que remontaron ante el Milán para llevársela por penales.

La última Liga inglesa que ganó el Liverpool data de 1990, un año después de Hillsborough. Su sitio protagónico en el fútbol inglés le fue arrebatado por el Manchester United en la era de Alex Ferguson, que incluso ya lo rebasó como el mayor ganador del torneo local, con 20 títulos. La sequía ha tenido pocas, pero no por eso menos cercanas oportunidades de terminarse, especialmente en 2013-2014, cuando llegaron a tener cinco puntos de ventaja como líderes con el mismo número de jornadas por jugar, pero una derrota en casa ante el Chelsea y un empate de visita por 3-3 ante Crystal Palace, luego de ir al frente 3-0, provocaron que el Manchester City les arrebatara la corona.

La historia del Liverpool en los últimos 30 años bien puede resumirse en la palabra "tragedia". Los blasones continentales de 2001 y 2005, especialmente el segundo, han mitigado el dolor de los aficionados que año con año ven a los que antes estaban por debajo, los superan de manera sistemática.



Milán cobró su revancha en 2007, para que los rossoneri ganaran su séptima Champions. Las cinco copas de los Reds, sin embargo, son a la fecha la marca máxima para un equipo inglés.



Las primeras cuatro Copas de Europa del Liverpool en el museo de Anfield; la tercera corresponde a la de 1981. Ricardo Otero



Otro legado de Shankly, que permanece a ya más de medio siglo de distancia, es el himno del equipo, una canción llamada "You'll Never Walk Alone" creada en 1945 por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein para el musical Carousel de Broadway y adoptado por el club en la década de los 60 en su versión interpretada por el grupo Gerry and the Pacemakers.

Tan importante es para el club que para su centenario, en 1992, se incluyó la leyenda "You'll Never Walk Alone" en el logotipo del equipo. Pese a la lejanía, la legión "red" que viajó a Estambul lo cantó al medio tiempo, con el 0-3 en contra ante el Milán aquel 25 de mayo de 2005 y apenas volvieron al campo, Gerrard, Vladimir Smicer y Xabi Alonso empataron el marcador en seis minutos para que después el portero Jerzy Dudek tuviera la noche de su vida en los tiempos extra y los penales.



publicidad

Ser aficionado del Liverpool y cantar su himno en Anfield antes de un partido es una experiencia de vida. El coro de más de 50 mil personas al unísono enchina la piel. La letra apela a la solidaridad y ha sido retomada por clubes como el Borussia Dortmund y el Celtic Glasgow.

Shankly construyó el legado, pero quien conquistó Europa fue su asistente Bob Paisley, quien como director técnico, a la salida de su maestro, los guió a sus primeras tres Copas de Europa (1977, 1978 y 1981). Joe Fagan (1984) y Rafael Benítez (2005) completan el cuadro de entrenadores que reinaron el continente desde Anfield.

Once años tardó el Liverpool en volver a la Final de la Champions League. Fue el último en victimar al Real Madrid en esa instancia, en 1981, su rival de este sábado. Los Reds que en el siglo pasado estaban acostumbrados a mirar a todos desde arriba, se han acostumbrado a la posición de no favoritos, a las epopeyas en la grama y a vivir sin las victorias cómodas.

Porque el Liverpool puede estar en la cima o en la boca del infierno, pero nunca caminará solo.

Sigue a través del viento,

Sigue a través de la lluvia,

Aunque tus sueños se rompan en pedazos.

Camina, camina, con esperanza en tu corazón,

Y nunca caminarás solo.