La fuerte declaración de Cristiano a su madre tras la eliminación en Champions: “Yo no hago milagros”

El mundo se sorprendió por la eliminación de la Juventus ante el Ajax en los Cuartos de Final de la Champions League, uno de los señalados fue Cristiano Ronaldo quien no pudo seguir con su sueño de conquistar una nueva orejona.

"Ellos no tuvieron suerte y quien ganó merece la victoria. El estaba triste. Por supuesto le gustaba ir a la final de la Champions, pero tendrá que esperar. Estaba triste pero como me dijo: 'madre, no hago milagros'. Y es verdad", declaró Dolores Aveiro en el VII Torneo Marítimo Centenario, donde Cristiano Jr. está brillando.