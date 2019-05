Klopp contesta a Guardiola: "prefiere ganar la Premier porque no juega una Final de Champions en años"

A menos de una semana de la Final de la Champions League , a disputarse el próximo 1 de junio entre Liverpool y Tottenham , Jurgen Klopp soltó el primer dardo y no precisamente en contra de su próximo rival.

"Pep no tenía de otra porque hace tiempo que no llega a una Final (de Champions), pero no se confundan, es el mejor entrenador del mundo y se merece todo lo que ha conseguido", reafirmó Klopp.